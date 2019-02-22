İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Mardin’de aralarında yaklaşık 4 yıl önce kan davası başlayan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Mardin'de aralarında yaklaşık 4 yıl önce kan davası başlayan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.


Olay Vali Ozan Caddesi üzerinde yaşandı. 2015 yılında aralarında kan davası başlayan A. ve S. ailesi fertleri cadde üzerinde karşılaştı. İddiaya göre, sözlü başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Bölgede bulunan bir polis memuru, olay yerinden kaçmaya çalışan iki kişiyi silahları ile birlikte gözaltına aldı.


Bölgeye güvenlik şeridi çekilerek delil çalışması yapılırken, polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.