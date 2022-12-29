İhlas Haber Ajansı

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Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan iki aile fertleri Küçük Sanayi Sitesinde karşılaştı. Aile fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İlk belirlemeye göre kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Nusaybin'de ilk tedavileri yapılan 3 kişi Mardin ve Kızıltepe'deki hastanelere sevk edildi. Şahısların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, kavgaya ilişkin inceleme başlattı.

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