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Mardin'de iki aile arasında taşlı sopalı kavga: 5 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kırsal Kocalar köyünde akraba olan iki ailenin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada S.Ö., ME.Ö., E.Ö., F.Ö. ve M. Ö. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kızıltepe ve Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Jandarma ekipleri köyde, polis ise hastanelerin önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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