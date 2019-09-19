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Mardin'de iki başlı buzağı görenleri şaşırttı

Mardin’in Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasında bulunan Karasu bölgesinde hayvancılık yapan bir vatandaşa ait inek, iki başlı buzağı doğurdu.

Mardin'in Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasında bulunan Karasu bölgesinde hayvancılık yapan bir vatandaşa ait inek, iki başlı buzağı doğurdu.


Nusaybin ile Midyat arasındaki Karasu'da hayvancılık yapan bir vatandaşa ait inek, dört ayaklı iki başlı buzağı doğurdu. İlk şaşkınlığını atlattıktan sonra iki başlı buzağıyı korumak için gerekli tedbirleri alan çiftlik sahibi, buzağının yaklaşık 3 saat sonra telef olduğunu söyledi. Yıllardır hayvancılık yaptığını ancak ilk defa iki başlı buzağı ile karşılaştığını kaydeden çiftlik sahibi, hayvanın leşini kazdıkları bir çukura koyduklarını söyledi.

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