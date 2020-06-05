İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'de iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Kızıltepe Nusaybin yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe istikametinden Nusaybin istikametine seyir halinde olan 33 EMU 80 plakalı tır, aynı yönde seyreden ve plakası öğrenilemeyen arpa yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tır sürücüsü bulunduğu yerde sıkışarak yaralandı.


Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.