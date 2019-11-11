Mardin'de Ilısu Barajı ve HES Projesi sempozyumu başladı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Uluslararası Ilısu Barajı ve HES Projesi sempozyumunun üncüsü Mardin'de başladı. Kültür Varlıkları Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Altunel, Hasankeyf Müzesi'nde 3 bine yakın eserin sergilendiğini belirterek "Bölgede özellikle bir çok höyük kazıldı. Bu höyüklerden neolitk çağa varıncaya kadar birçok döneme varıncaya kadar belgeleyen, işaretler çıktı" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Ilısu Barajı ve HES Projesi sempozyumu, Mardin Valiliği'nin ev sahipliğinde başladı.

Sempozyumun açılışında konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, projenin önemine değinerek, "Ilısu Barajı ve HES Projesi çok önemli bir projeydi. Allah'a şükür bitti. Tabi bu projenin bir önemi var, herkes farklı şeyler söylese de çevreye duyarlı, kültür ve tabiat varlıklarına saygılı, bu nedenle de uzun süre devam eden bir proje oldu. Geçen sene 3 buçuk milyon turist ağırladık, 750 binden fazlası yatılı. Bugün itibariyle 4 milyonun üzerinde turistimiz var. Bu seneki hedefimiz 5 buçuk milyon inşallah bunu 31 Aralık'a kadar tutturacağız. 1 milyonun üzerinde turist ağırlamış olduk. Tabi bölge artık bu hele geldi. Artık huzur sağlandı, yatırımlar yapılıyor. Artık bölgedeki bütün şehirlerde huzur var" diye konuştu.

Kültür Varlıkları Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Altunel ise, "Bölgede özellikle bir çok höyük kazıldı. Bu höyüklerden neolitk çağa varıncaya kadar birçok döneme varıncaya kadar belgeleyen, işaretler çıktı. Biraz önce ifade ettiğim gibi Hasankeyf Müzesinde bugün sergilemeye başladığımız 3 binin üzerinde eser 24 bine yakın eser bulunmuş oldu. Bir kısmının konserveysen ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Onları da tamamladıkça inşallah Hasankeyf Müzemizde mümkün olanları sergileyeceğiz. Küçücük bir ilçe için 24 bin metrekare toplamda kapalı alana sahip 5 bin metrekare sergi alanına sahip müzenin yapılmış olması bile bu bölgede çıkan çıkması muhtemel olan eserlerle ilgili bir öngörüydü. Buradaki kültürel alanlar cömertliklerini göstermiş oldu. Dolayısıyla o eserleri şimdi görme zamanı. Hasankeyf'i belki otantik olarak yaşatma imkanı bulamayacağız ama bu müzeyle şehrin kültürü yaşatma imkanını bulmuş oluyoruz. Aynı tarihlerde tarihlenen eserler bulunmuş vaziyette. Bu eserlerimizi de yine Hasankeyf Müzesinde sergilemeye çalışıyoruz. Onu da inşallah ziyaretçilerimiz Hasankeyf Müzesinde görme imkanı bulacak. Ayrıca sağ olsun DSİ'nin taşınmasını sağladığı Zeynel Bey Türbesi gibi ve diğer eserlerimizin müzemizin alanında onlarında restorasyonunun tamamlanma çalışmaları devam ediyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi önemli bir eser daha kazanmış oldu" şeklinde konuştu.

Sempozyumun 3 gün süreceği kaydedildi.