Mardin'de 'İlk Evim, İlk İş Yerim' heyecanı

Mardin'in Artuklu ve Midyat ilçelerinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" çerçevesinde yapılması planlanan bin 954 konutun kuraları çekildi.

TOKİ tarafından "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" çerçevesinde Artuklu ve Midyat ilçelerinde yapılacak bin 954 konut için Mardin Kapalı Spor Salonu'nda kura çekim töreni düzenlendi. Toplam 17 bin 544 bin kişinin başvurduğu ve 17 şehit ailesine kurasız konut hakkı verildiği proje için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde spor salonuna gelerek beklemeye başladı.

Kura çekim töreninde konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği bu sosyal konut seferberliğine kent genelinde toplam 17 bin 544 başvuruyla cevap verildiğini söyledi. Vali Demirtaş, "Hemen hatırlatmak isterim ki İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi çerçevesinde TOKİ tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde Mardin'imizde toplam 2 bin 550 adet konut inşa edilecek. Artuklu'da bin 600, Midyat'ta 354, Yeşilli'de 200, Dargeçit'te 183, Mazıdağı'da 63, Kızıltepe'de 150 konut hak sahiplerine belirtilen tarihlerde teslim edilecek" dedi.

"Son 20 yılda TOKİ eliyle ülkemize ve kentimize pek çok konut, kamu hizmet binası ve sosyal donatı unsurları kazandırılmıştır" diyen Vali Demirtaş, “İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'yle hayata geçirilecek konut ve iş yeri seferberliğiyle de insanımızın ev ve iş yeri sahibi olması kolaylaşacak, kira öder gibi mülk sahibi olmaları sağlanacaktır. Sosyal devlet olma anlayışının bir gereği olarak her alanda olduğu gibi barınma, konut, iş yeri ve istihdam alanlarında da vatandaşlarımızın yanında olmaya, devletimizin tüm imkanlarını insanımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın çağın gerektirdiği barınma ve çalışma ortamlarına kavuşması için projelerimizi ve çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Ülkemiz genelinde olduğu gibi Mardin'imizde de hemşehrilerimizin huzurunu, refahını, birlik ve beraberliğini güçlendirecek adımları hep birlikte atacağız” dedi.

Mardin'e yapılacak konutların bin 600'ünün Artuklu, 354 adedinin ise Midyat ilçesine yapılması planlanıyor.