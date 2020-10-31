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Mardin'de imam hatip öğrencileri Mevlid-i Nebi Haftası nedeni ile kitap dağıttı

Mardin’in Artuklu ilçesinde Sultan Abdülhamit Han İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara gül suyu ikram edip kitap dağıttı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde Sultan Abdülhamit Han İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara gül suyu ikram edip kitap dağıttı.


Sultan Abdülhamit Han İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Mevlid-i Nebi Haftası nedeni ile bir etkinlik gerçekleştirdi. İmam hatipli ortaokul öğrencileri, vatandaşlara gül suyu ikram edip kitap dağıttı. Konu ile ilgili bilgi veren Sultan Abdülhamit Han İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Özgür Başboğa, öğrencileri aynı zamanda hafız olarak yetiştirdiklerini söyledi. Başboğa, "Okulumuz 2017 yılında eğitim vermeye başladı. Okulumuzda örgün eğitim ile birlikte hafızlık eğitimi uyguluyoruz. Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün başlatmış olduğu bir proje. Şu ana kadar 15 yakın mezun verdik. 4'ü belgelerini aldı. Bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası nedeni ile bir etkinlik gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz, hafta nedeni ile gül suyu ve kitap dağıttı. Öğrencilerimizi duyarlılıklarından dolayı tebrik ediyoruz" dedi.

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