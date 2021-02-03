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Mardin'de iş sağlığı ve güvenliği toplantısı yapıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı 1.

olağan iş sağlığı ve güvenliği toplantısı yapıldı.


Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Seydaoğulları başkanlığında ve daire başkanlarının katılımıyla, olağan iş sağlığı ve güvenliği toplantısı, Kent AŞ toplantı salonunda gerçekleştirildi. İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğüne bağlı iş güvenliği uzmanlarının hazır bulunduğu toplantıda, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun, iş verenin genel yükümlülüğü, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi, sağlık gözetimi, çalışanların bilgilendirilmesi ve çalışanların eğitimi gibi maddeleri ele alındı.


Ayrıca iş kazaları ve meslek hastalıklarının yaşanmaması için alınması gereken tedbirlerin üzerinde duruldu.

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