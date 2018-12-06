Mardin'de iş yerleri, okul çevreleri ve parklar denetlendi

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada “Ülkemizde genel asayiş ve kamu düzeninin mevcudiyetinin sağlanması amacıyla, stratejik öneme sahip bölgeler ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları alanlarda mevzuata uygun olarak 5 Aralık'ta 3 aşamalı toplam 142 ekip ve 401 personelin katılımı ile ‘Türkiye Huzurlu Parklar ve Okul Önleri Uygulaması' gerçekleştirilmiştir. Uygulamada, 125 umuma açık iş yeri, 156 okul önü, 76 park ve bahçe, 213 araç ve 2 bin 192 şahsın sorgulanmıştır. Arandığı tespit edilen 9 şahıs yakalanmış, 1 iş yerine gerekli yasal işlem yapılmış, 2 araca 470 TL ve 4 okul servisine bin 386 TL cezai yaptırım uygulanmış ayrıca yapılan kontrollerde toplam 22 gram kubar esrar ile yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır” denildi.