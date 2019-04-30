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Mardin'de istihdam toplantısı yapıldı

İŞKUR Mardin İl Müdürlüğü tarafından, il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı.


İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu nisan ayı olağan toplantısı Mardin Valiliği'nde Vali Mustafa Yaman başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Mardin İŞKUR İl Müdürü Mehmet Akın ve kurul üyeleri katıldı. Toplantıda 2019 yılının ilk 3 ayının genel değerlendirmesi yapılarak İŞKUR Mardin İl Müdürlüğü tarafından açılan mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, gerçekleştirilen denetimlerle ilgili kurula bilgiler verildi.


Toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

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