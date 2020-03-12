Mardin'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

Mardin'de İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Mardin Atatürk Kültür Merkezinde Anadolu'nun kurtuluş mücadelesi ve bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı'nın kabulü ve yazar Mehmet Akif Ersoy'u anma programı gerçekleşti. Mardin Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Yaman, il protokolü, vatandaşlar, idareciler, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşma Mardin Sosyal Bilimler Lisesi Tarih Öğretmeni Cafer Açar tarafından yapıldı.

Okunan şiir, sergilenen tiyatro ve oratoryo çalışmalarıyla devam eden programda Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinden bestelenmiş şarkılar öğrenciler tarafından seslendirildi. Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın ortaya çıkışını anlatan oratoryo gösterimi ve İstiklal Marşı okuma yarışmasında ilkokul dalında birinci olan Zehra Çiçek'in sahnede okuduğu İstiklal Marşı dakikalarca ayakta alkışlandı.

Günün anlam ile önemine ilişkin ezgileri seslendirmesiyle devam eden program yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmesiyle son buldu.