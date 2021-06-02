Mardin'de itfaiye ekipleri son 1 ayda 345 yangına müdahale etti

Mardin Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, hava sıcaklıklarının artması nedeniyle çıkabilecek orman, anız, ot ve ekin yangınlarına müdahale etmek amacıyla 7 gün 24 saat teyakkuz halinde. Gelen her ihbarı değerlendiren itfaiye ekipleri başta yangın olmak üzere evde mahsur, hayvanların mahsur kalması, kaza gibi birçok olayı anında müdahale ederek insan ve diğer canlılara hayati dokunuşlar yapıyor. Bu bağlamda İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, mayıs ayı içerisinde yoğun bir iş temposuyla 18 bina, iş yeri, 17 araç, barınak, 11 odun kömür, 166 ot-anız, 79 çöp, 13 trafo, 5 lastik, 15 orman, 16 bağ bahçe ve 2 tüp yangını olmak üzere toplamda 345 yangına müdahale etti. Son bir ay içerisinde yaklaşık 2 bin dönüm ekili alanda çıkan 45 yangına müdahale edilerek söndürüldü.