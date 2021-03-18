Mardin'de itfaiyenin erken müdahalesi işyerini kül olmaktan kurtardı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde itfaiye ekipleri, depoda başlayan yangına erken müdahale ederek, işyerini kül olmaktan kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Tepebaşı Mahallesi Devlet Hastanesi Caddesi üzerinde bulunan Erdal Tezdönen'e ait beyaz eşya mağazasının deposunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İşyeri sahibi ve çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Haber verilmesiyle kısa bir sürede olay yerine intikal eden Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Kızıltepe itfaiyesi grup amirliği ekipleri, yangına 3 araç ve 10 personel ile müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, yangının mağazadaki diğer beyaz eşyalara sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu depoda büyük bir çapta maddi zarar meydana geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.