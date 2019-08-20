Mardin'de izinsiz gösteriye müdahale

Mardin Büyükşehir Belediyesine İçişleri Bakanlığı tarafından Vali Mustafa Yaman'ın görevlendirilmesinin ardından belediye binası önünde toplanan HDP'li grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Bir polise tekme atıldığı olaylarda dağılmayan gruba polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Olaylarda 7 kişi gözaltına alındı.

Mardin Büyükşehir Belediyesine İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Vali Mustafa Yaman'ın atanmasının ardından bugün saat 13.00 sularında belediye önünde toplanan bir grup HDP'li milletvekili, partililere ve polis arasında gerginlik yaşandı. Mardin'de izinsiz eylem ve etkinliklerin yasaklandığını belirten polislere kararın hukuksuz olduğu söyleyen HDP'liler polisleri aşarak Mardin Büyük şehir belediye binasına girmek istedi.

HDP'li milletvekillerinden Tüma Çelik, Mahmut Toğrul, Ömer Öcalan, Serpil Kemalbey, Sıddık Taş, Pero Dündar, Ayşe Sürücü, Tülay Hatimoğulları'nın katıldığı eylemde milletvekillerinden birinin polise tekme atması sonucu polisler HDP'li gruba müdahale etti. Polise taş ve sopaların atıldığı olayda 7 kişi gözaltına alınırken, belediye aracının camları kırıldı.

Polisin grubu dağıtmasının ardından milletvekilleri makam araçları ile belediye önünden ayrıldı.

Polisin belediye önündeki bekleyişi sürüyor.