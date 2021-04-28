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Mardin'de izinsiz kazı yapanları jandarma suçüstü yakaladı

Mardin’in Artuklu ilçesinde define bulmak için izinsiz kazı yapan 5 şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde define bulmak için izinsiz kazı yapan 5 şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Artuklu ilçesi Bakırkırı mevki'inde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Kaçak kazı yapılan alanda Ş.A., M.S.A., M.Ş.Y., S.E. ve İ.H.Y. isimli şahıslar, define ararken suçüstü yakalandı. Define aramada kullanılan dedektöre el konulurken gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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