İhlas Haber Ajansı

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Mardin'de jandarma personelinin aracına yerleştirilen EYP imha edildi

Mardin’de, jandarma personelinin otomobilinin altına teröristler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirildiği tespit edildi.

Mardin'de, jandarma personelinin otomobilinin altına teröristler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirildiği tespit edildi. EYP, kontrollü bir şekilde imha edildi.


Mardin'de görevli bir jandarma uzman çavuşun aracının altına terör örgütü mensupları tarafından EYP yerleştirildiği tespit edildi. EYP, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.


Yakın zamanda da Nusaybin'de, Çevik Kuvvet Büro Amirliğinde görevli bir polis memurunun aracının altına, teröristler tarafından EYP yerleştirildiği tespit edilmişti.

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