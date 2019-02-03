Mardin'de jandarmadan fuhuş operasyonu

Mardin'in Artuklu ilçesinde mahalle sakinleri tarafından jandarma ekiplerine şikayet edilen fuhuş zanlıları, ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla suçüstü yakalandı. Gerçekleştirilen ikinci operasyon ile yer temini sağlayan emlakçı da gözaltına alındı. Fuhuş yapan kadınlar adliyeye çıkarılırken, görüntü almaya çalışan muhabire hakaretlerde bulunarak pes dedirten pişkinlik sergiledi.

Edinilen bilgilere göre, Mardin'in Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde bir binada fuhuş yapıldığı iddiası ile mahalle sakinleri tarafından Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri fuhuş zanlılarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 2 operasyonla fuhuş zanlıları suçüstü yakalandı. Operasyonda 6'sı kadın 4 erkek ve yer temini sağladığı iddia edilen bir emlakçı suçüstü yakalandı. Zanlılar Mardin Devlet Hastanesine rapor işlemleri için getirildikten sonra yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fuhuş yaptıkları iddia edilen kadınlar adliyeye getirildiği sırada çekim yapan muhabire hakaretlerde bulunarak pes dedirten pişkinlikler sergiledi. Operasyonun ardından Nur Mahallesi sakinleri mahalleliyi yıldıran fuhuş zanlılarından temizledikleri için jandarma ekiplerine teşekkür etti. Fuhuş operasyonu ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.