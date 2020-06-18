İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'de jandarmadan kaçak silah operasyonu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerice gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi.


Artuklu İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucu F.İ., isimli şahsın evinde ruhsatsız tabanca bulundurduğu ve ticaretini yaptığının tespit edilmesine üzerine F.İ.'nin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 3 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ile 37 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar muhafaza altına alınırken, F.İ. isimli şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.