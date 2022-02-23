Mardin'de jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından başlatılan "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Mardin'de öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timlerince, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Mazıdağı ilçesine bağlı Kemerli İlkokulu'nda eğitim gören 76 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Çocuklarda trafik bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitimlerde öğrencilere, trafik ile ilgili genel bilgiler, yolcu ve yayaların uyması gereken kurallar, kazaların önlenmesine yönelik uyulması gereken kurallar, okul servis araçlarına binme/inme kuralları ve karşıdan karşıya geçerken uyulması gereken kurallar konuları anlatıldı.