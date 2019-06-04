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Mardin'de kaçak odun kesen 13 kişi gözaltına alındı

Mardin’in Midyat ilçesinde kaçak odun kestikleri belirlenen 13 kişi gözaltına alındı.

Mardin'in Midyat ilçesinde kaçak odun kestikleri belirlenen 13 kişi gözaltına alındı.


Midyat ilçesi Çayırlı Mahallesi Bagog Dağı eteklerinde 13 kişinin kaçak odun kestikleri tespit edildi. Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların odunları taşıdıkları kamyonete de el konuldu. El konulan kamyonetin sahibine jandarma ekipleri tarafından 2918 sayılı Kanun gereğince 3 bin 500 lira idari para cezası kesilirken, Midyat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından da 30 bin lira idari para cezası kesildiği öğrenildi. Yakalanan şahıslar savcılığa sevk edildi.

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