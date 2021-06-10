Mardin'de kaçak olarak içme suyunu tarla sulamasında kullanan şahıslara 756 bin ceza kesildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, kent genelinde vatandaşın hakkı olan içme suyunu, kaçak kullanımının önüne geçmek için gece gündüz demeden çalışmalarını yürütüyor. MARSU Kaçak Araştırma ve Denetleme Servisi'ne bağlı ekipler, Kızıltepe ilçesi Dereyanı Mahallesi ile Alınlı Mahallesinde tarla sulamasında kullanılmak üzere, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerini besleyen içme suyu ana isale hattından kaçak hat çekildiğini tespit etti. Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde oturan vatandaşların içme suyunu gasp ederek tarla sulamasında kullanan şahıslara yönelik 756 bin lira idari cezai işlem uygularken adli süreç başlatıldı. Ayrıca Türk Ceza Kanunu hükümleri gereğince işlem yapılırken Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulunuldu. MARSU Genel Müdürü Abdüsselam Altunkaynak, kaçak su kullanımının vatandaşımızın en doğal hakkı olan suya erişimini engellemekte bu sebeple de Mardin'de kaçak su kullanımına geçit vermeyeceklerini belirtti. Altunkaynak, “MARSU olarak vatandaşımızın hakkını yedirtmemek için gece gündüz çalışarak kentimizde kaçak su kullanımına izin vermeyeceğiz” dedi.