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Mardin'de kaçakçılar jandarmaya takıldı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol ve araması esnasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, gümrük kaçağı telefon, ayakkabı, sigara ve muhtelif kaçak malzeme ele geçirildi.


Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İpek Yolu üzerinde Girmeli mevkiinde yapılan yol kontrolünde durdurulan otobüste ve otobüste bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 210 bin lira olan 6 bin 280 paket kaçak sigara, 656 çift spor ayakkabı, 22 adet kaçak cep telefonu ile muhtelif kaçak malzeme ele geçirildi.


Söz konusu olayla ilgili otobüse el konulurken, şüpheli şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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