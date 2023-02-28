Mardin'de kaçakçılığa ağır darbe: 22 şüpheliye işlem yapıldı

Mardin'de Jandarma ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yaptığı operasyonlarda birçok silah ve malzeme ele geçirirken 2 adet Tevrat ve 169 adet sikke ele geçirdi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şubat ayı içerisinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarına yönelik icra edilen operasyonlar da birçok tarihi eser ve silah ele geçirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde, 5 bin 65 adet sentetik hap, 4 adet ruhsatsız kalaşnikof piyade tüfeği ve 4 adet şarjör, 11 adet 7,62 mm piyade tüfeği fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet tabanca ve 4 adet şarjör, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 61 adet tabanca fişeği, 2 adet tarihi eser niteliği taşıyan deri üzerine kabartma yazılı İbranice Tevrat kitabı, 169 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke, 15 adet yüzük, 1 adet bronz heykel, 34 adet taş ve metal obje, 110,50 kg nargile tütünü, 3.752 paket kaçak sigara, 870 paket puro, 28 adet elektronik sigara, 3 adet kaçak telefon ele geçirildi. Bahse konu olaylara ilişkin yakalanan 22 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.