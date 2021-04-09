Mardin'de kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon toplantısı düzenlendi

Mardin'de kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un video konferans yöntemiyle katıldığı toplantı, valilik Dara toplantı salonunda yapıldı. Bakan Soylu'nun yaptığı konuşmanın ardından devam eden toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ile kurumların yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi.

Kurumların gerçekleştirdiği çalışmalarının sunumun ardından toplantı, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve kadına yönelik şiddet olaylarını en aza indirebilmek amacıyla görüş ile önerilerin ifade edilmesiyle son buldu.

Toplantıya Vali Vekili Birkan Tatlısöz'ün yanı sıra Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Cumhuriyet Savcısı Çisem Uzunay Akan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tuncay Başar, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cihangir Sağıroğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Yenigün, ilgili kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.