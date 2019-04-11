Mardin'de kadınlar ekmeğini KEKİK'ten çıkaracak

Lokanta sayesinde kadınlar yaptıkları ürünleri satıp para kazanabilecek.

Mardin'in Yeşilli İlçe Kaymakamlığı ve Hayata Destek Derneği'nin yürütücülüğü, Alman sivil toplum kuruluşu Caritas'ın finansmanıyla kurulan kadın kooperatifi KEKİK lokantasının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Yeşilli Kaymakamı Ömer Bilgin, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Mardinli ve mülteci kadınlar katıldı. Yeşilli ilçesinde bir yıl boyunca gastronomi, halı dokuma kursuna katılan Mardinli ve mülteci kadınlar, kaymakamlık desteği ile ilk kez bir kadın kooperatifi kurarak kendi ekonomilerine katkı sunacak.

BM Yüksek Mülteci Komisyonu'ndan Mardin'de ilk proje

Yeşilli Kaymakamı Ömer Bilgin göreve geldi ilk zamanlarda bu projeye başvurduğunu söyledi. Kaymakam Bilgin, “Gelir gelmez ilk yaptığım iş buydu. Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteci Komisyonu'na başvurdum ve BM Yüksek Mülteci Komisyonu'nun Mardin'deki ilk projesini ilçemiz ile hayata geçirdik. Gastronomi ağırlıklı, halı dokuma, psikiyatri desteği kreş ve Türkçe desteğini içeren çok geniş bir proje. Bir yıl boyunca burada görmüş olduğunuz bayanlara Yeşillili bayanlara ve Suriyeli bayanlara gastronomi eğitimi verdik. Mardin ve Suriye mutfağı ile ilgili gastronomi eğitimi verdik ve bir yıllık eğitim tamamlandıktan sonra onlara bu projenin sadece eğitimle kalmaması için kazandıkları bu eğitim yeteneklerinin ekonomiye kendilerine artık dönüşünün olması için ilçemizde ihtiyaç duyulan bu lokantayı açtık. Yaklaşık bir aydır burada ilçemizde yemek faaliyeti veriyorlar. Bu projeyi yaptıktan sonra sürdürülebilirliği garanti olsun diye bu projede çalışan tüm bayanlarımızı KEKİK adı altında kooperatifi kurduk. Burada kazanılan her bir kuruş onların hanesine gidiyor. Onların adına açmış olduğumuz bir hesap var. En azından bu projenin süresi bittikten sonra da kendi ayaklarının üstünde durabilsinler. İlçemize ve ilimize ve gerek ülkemize güzel bir örnek teşkil etmesi adına kurumsallaştırdık. Sadece bu projeyi sunan kurumun uhdesinde tutmayarak artık bu projenin geleceğini onların ellerine tevdi ettik” dedi.

“Kadınlar geleceği için çalışacak”

Hayata Dair Derneği İletişim Kaynakları Program Yöneticisi Mustafa İşlek de, bu projenin 2017 yılında Yeşilli Kaymakamı Ömer Bilgin'in girişimi ile oluştuğunu söyledi. İşlek, şöyle devam etti:

“O dönem birlikte bir gastronomi eğitimi ve halı dokuma kursu verdik. Kadınlara sonrasında desteği ile biz bu projeyi biraz daha genişlettik. Daha çok kadına ulaşmak adına bu gastronomi eğitimlerini biraz daha çok kadına ulaştırmayı başardık ve dedik ki 2019 yılında bu proje atıl olarak kalmasın, bu kadınlar mevcut bir yetenek elde ettiler. Bu yeteneği onları güçlendirmek adına üretime geçirsinler ve bu sayede ekonomik anlamda da kendilerini güçlendirebilsinler istedik.”

Projede yer alan kadınlara tebrik

Açılışta konuşma yapan Caritas temsilcisi Claudio Moser, kadınların güçlendirilmesi hedefinde projenin başarısının altını çizerek KEKİK çatısı altında yerel ve mülteci nüfustan kendi ayakları üzerinde durma kararlılığını gösteren kadınları kutladı.

Konuşmaların ardından kadınlar Suriye ve yöresel Mardin mutfağından hazırladıkları menüleri açılışa katılanlara ikram ederek katılımcılardan tam not aldı.