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Mardin'de kadınlara çiçekli bilgilendirme

Mardin’de İl Jandarma Komutanlığınca 25 Kasım dolayısıyla kadınlara çiçek ve broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Mardin'de İl Jandarma Komutanlığınca 25 Kasım dolayısıyla kadınlara çiçek ve broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.


Mardin'de 25 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı bin 153 vatandaşa bilgilendirme de bulundu. Bilgilendirme de şiddettin sadece şiddet gören kişiyi değil, aynı zamanda bir babayı, bir evladı, bir kardeşi, de etkilediğini bu nedenle şiddete karşı sessiz kalınmaması konusuna değinildi.

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