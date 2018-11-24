Mardin'de 'kalem tutan eller üşümesin' projesi

Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği 'kalem tutan eller üşümesin projesi' kapsamında Mardin'in Derik ve Mazıdağı ilçelerindeki köy okullarında okuyan öğrencilere bot ve mont hediye etti.

Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği 'Kalem tutan eller üşümesin projesi' kapsamında Derik ve Mazıdağı'na bağlı köylerdeki öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere kışlık bot ve mont hediye eden dernek üyeleri daha sonra Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas'ı ziyaret etti. Kaymakam Kafkas, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerinin ilçede yaşayan herkese en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını belirterek gerçekleştirilen yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Murat Kırmızıoğlu, Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas'ın 2 yıl içinde Derik'te devletin sıcak yüzü ve hizmetleri ile vatandaşları tanıştırdığını söyledi. Kırmızıoğlu, "Derik terör olaylarının ardından artık huzur ve yatırımın ilçesi haline geldi. Gönüllü olarak Derik'e gelen ailesi ile birlikte ilçede her bir vatandaşın yüreğine dokunan devletimizi en güzel şekilde çalışmaları ile temsil eden Kaymakamımız Hakan Kafkas'ın emeklerine biz nasıl teşekkür etsek az kalır. İlçedeki okullarımızda öğrencilerin, ailelerin yüzü gülüyor. İlçe, iş dünyası için cazibe merkezi gençler için sosyal alanları ile örnek bir yer olmuş. Kaymakamımıza canı gönülden destek veriyoruz. Devletimize destek olmak adına bizde projemizle çam sakızı çoban armağanı öğrencilerimize hediye sunduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.