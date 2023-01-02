İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mardin'de kamu çalışanlarını taşıyan araç şarampole uçtu: 6 ölü, 5 yaralı

Mardin’de kontrolden çıkan aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Mardin'de kontrolden çıkan aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Ömerli - Midyat karayolu üzerinde bulunan Alıçlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen kamu çalışanlarını taşıyan 47 AT 479 plakalı araç kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç taklalar atarak şarampole uçtu.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirmelere göre, 6 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.