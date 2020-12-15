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Mardin'de kamyonun altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kamyonun altında kalan 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kamyonun altında kalan 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.


Olay sabah saatlerinde Mezopotamya Mahallesi Esenli Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çöp toplama kamyonu çöp topladığı sırada 80 yaşındaki Zero Özkan, aracın altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Özkan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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