Mardin'de kan davası barışla sonuçlandı

Mardin'nin Mazıdağı ilçesi Balpınar köyünde Kaya ailesi fertleri arasında yaklaşık 1,5 yıl önce başlayan kan davası kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonuçlandı.

Mazıdağı ilçesi Balpınar köyünde yaklaşık 1,5 yıl önce meydana gelen kazada Nurullah Kaya hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından Kaya aileleri arasında husumet başladı. 1,5 yıl süren kan davasının barışla sonuçlanması için Metina aşireti mensupları, Metina Derneği üyeleri ve kanaat önderleri taraflarla görüşüp kan davasının barışla sonuçlanması için girişimlerde bulundu. Tarafların sağduyulu yaklaşmalarıyla kan davası barışla sonuçlandı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunması, barış mesajının verilmesi ve barış yemeğinin verilmesiyle tören sona erdi.