Mardin'de kapalı otopark projesinin ilk betonu döküldü

Büyükşehir Belediyesinden yapılana açıklamada, Fen İşleri Daire Başkanlığı, son yıllarda artan nüfus ve turizm potansiyelinin yoğunluğundan dolayı ortaya çıkan otopark sorununu ortadan kaldırmak, trafiği rahatlatmak ve şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak için merkez Artuklu ilçesinde çalışmaları başlatılan iki katlı kapalı otopark projesinin çalışmalarını hızla sürdürdüğü belirtildi.

Mardin Valiliği arkasında bulunan 500 araçlık otopark projesinin ilk betonu döküldü. Şehrin merkezinde bulunan otopark, vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlayacak. Yer altında kalacak iki katlı otopark projesi tamamlandıktan sonra Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından otoparkın üzerine yeşil alan yapılacak. Vatandaşların dinlenebileceği, rahat nefes alabileceği ve çocukların da oynayabileceği oyun grupları, yeşil alan gibi sosyal donatılar yer alacak.