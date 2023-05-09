Mardin'de Karayolları Şube Şefliği yerleşkesinde yangın

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Karayolları 93. Şube Şefliği Kızıltepe Bakım Evi yerleşkesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe Sanayi Mahallesi İpekyolu üzerindeki Karayolları 93. Şube Şefliği Kızıltepe Bakım Evi yerleşkesinde bulunan asfalt tanklarında yangın çıktı. Yangında alevler metrelerce yükseldi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yükselen dumanlar ilçenin birçok noktasından görülürken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.