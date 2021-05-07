Mardin'de Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri

Mardin'in Midyat ilçesinde, 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde trafik ekiplerince broşür dağıtılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

Midyat'ta Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında polis ekipleri sokağa çıkma kapsamında muaf araç ve sürücüler üzerinde bilgilendirme ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik tescil ve denetleme büro amirliği ekipleri, Karayolu Trafik Haftası ile ilgili ilçe geneli denetimler gerçekleştirdi. Ekipler yapılan denetlemelerde araçları tek tek durdurup, etkinlikler kapsamında hazırlanan 'Evdeyim ema trafik kuralları aklımda', 'Trafikte her yıl daha iyiye' ve 'Öncelik hayatın öncelik yayanın' mesajlarını içeren broşürler belli noktalarda dağıtılarak trafik kurallarının önemine dikkat çekti.