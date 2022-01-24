Mardin'de karla birlikte tarihi yapılar beyazla süslendi

Mardin'in Midyat ve Savur ilçeleri güne karla uyandı. Mevsim, eşsiz kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Mardin'de, dün gece itibariyle kar yağışı etkili oldu. Şehir genelinde etkili olan karın temizlenmesi için Büyükşehir Belediyesi hummalı çalışma başlattı.

Yer yer karın kalığını yarım metreyi aştığı Midyat ilçesinde beyaza bürünen tarihi yapılar, Midyat konuk evi ve Savur yolu kar manzarası ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Beyaz örtünün süslediği tarihi yapıları ölümsüzleştirmek isteyen fotoğrafçılar, tarihi yapıların olduğu yerlerin yolunu tuttu.

Tarihi mekanlarda fotoğraf çeken fotoğraf sanatçısı Mustafa Kılıç, "Mesleğimizin en güzel yanlarından biri her mevsimde ayrı ayrı güzel fotoğraflar çekebiliyor olmamız. Karda çekim yapmanın zorlukları olduğu kadar elde ettiğimiz güzel fotoğraflar bütün yorgunluğumuzu alıyor. Midyat ve Savur ilçeleri sahip oldukları tarihi mekan ve doğa manzarası olan birbirinden güzel ilçelerdir. Bende bu görsel şöleni ölümsüzleştirmek için buraya geldim" dedi.