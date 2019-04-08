Mardin'de karma resim sergisi açıldı

Mardin Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde Yedullah Önal'ın 'Mücevher-h-at' isimli hat ve karma resim sergisi açıldı.

Sergi programının açılışına İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şeyhmus Gürel, Mazıdağı Aykut İlköğretim Okulu sınıf öğretmeni Yedullah Önal ve sanatseverler katıldı. Sergi kapsamında Yedullah Önal'ın eserleri ve Mardin Olgunlaşma Enstitüsü temalı çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Açılışa katılan sanatseverlere atölyelerde gerçekleştirilen çalışmalar yerinde tanıtılarak, üretim süreçleri ve ürünler anlatıldı.

Sergiye ev sahipliği yapan Mardin Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Metin Değer, enstitülerinin araştırma ve tasarımları ile bölgenin kültürüne ait motif ve sembolleri ürüne dönüştürerek kültürel hafıza oluşturmaya devan edeceğini söyledi. Değer, serginin 12 Nisan'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacağını sözlerine ekledi.