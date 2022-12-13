İhlas Haber Ajansı

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Mardin'de kasten öldürme suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kasten adam öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kasten adam öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü. Çalışma çerçevesinde ekiplerce, kasten adam öldürme suçundan kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası bulunan R.Ö. ile 5 yıl hapis cezası bulunan F.Ö. yakalandı.


Hükümlülerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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