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Mardin'de kene paniği

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’nde parkta ve bazı sokaklarda görülen keneler paniğe neden oldu.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde parkta ve bazı sokaklarda görülen keneler paniğe neden oldu.


Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesinde sokakta ve parklarda bulunan keneler paniğe neden oldu. Keneleri gören vatandaşlar Belediye ekiplerine ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne durumu bildirirken müdürlük, kenelerin virüs taşıyıp taşımadığına dair inceleme başlattı.


Mahalle sakinlerinden Sıraç Çavuş, 3 gün içinde yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle kenelerin gözlemlendiğini ifade ederek, yetkilerin acilen mahallede ilaçlama yapması için talepte bulundu.

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