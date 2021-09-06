Mardin'de kilitli parke çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, kırsal mahalleler dahil olmak üzere kent genelinde daha modern yolları vatandaşın hizmetine almak için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kent genelinde devam eden sathi kaplama ve beton asfalt çalışmalarına paralel olarak kilitli parke döşemesi yapılıyor. Bu yıl ihalesi yapılan 100 bin kilitli parke ile 20 bin metre tül bordür döşeme projesinde merkez, ilçeler ve kırsal mahallerde olmak üzere yaklaşık 50 bin metrekare kilitli parke, cadde, sokak, kaldırım, köy meydanları ile okul bahçelerinde döşemesi yapıldı.

Fen İşler Daire Başkanı Cebrail Aslan, merkez, ilçeler ile kırsal mahallelerde kilitli parke çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek “Nusaybin, Midyat, Yeşilli, Kızıltepe, Artuklu olmak üzere diğer ilçe ve kırsal mahallelerle birlikte şuana kadar yaklaşık 50 bin kilitli parke döşemesi yaptık. Sathi kaplama, beton asfalt ve kilitli parke döşemesiyle Mardin'in yollarını daha modern hale getirmek için çalışıyoruz. Bu yıl sezon bitimine kadar önemli oranda yol çalışması yapacağız. Hedefimiz bu iki yıl içerisinde Mardin'de yol sorununu tamamen gündemimizden çıkarmak” dedi.