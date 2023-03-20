Mardin'de kırmızı ışıkta bekleyen araca silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araca uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda araçtaki 2 kişi hayatını kaybederken, yoldan geçen bir kadın da yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Tepebaşı Mahallesi Hastane Caddesi kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 55 BR 121 plakalı Fiat marka hafif ticari araca başka bir araçla yaklaşan saldırganlar araçtan inerek ateş açtı. Saldırganlar geldikleri araçla kaçtı. Olayda hafif ticari araçta bulunan Seyfettin Solhan (30) ve Lütfullah Solhan (34) hayatını kaybederken, saldırı anında karşıdan karşıya geçen G.K. (33) adlı kadın da ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Seyfettin ve Lütfullah Solhan'ın cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde önlem alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.