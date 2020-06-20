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Mardin'de kısıtlama nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü

Mardin’de Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar sessizliğe büründü.

Mardin'de Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar sessizliğe büründü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilerin sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için 09.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması kararı verildi. İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başladığı Mardin'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken, kentin en işlek caddesi olan Vali Ozan Bulvarı'nda araçların sesi yerine kuş sesi duyuldu.


Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde eczane, fırın ve sınavların yapıldığı okulların yakınlarındaki kırtasiyeler açık olurken, güvenlik güçleri denetimlerini sürdürdü.

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