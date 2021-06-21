Mardin'de kısıtlama sonrası yoğunluk yaşandı

Korona virüs tedbirleri kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Mardin’de hareketlilik başladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Mardin'de hareketlilik başladı.
Mardin'de cumartesi 22.00 pazartesi 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte kentte yoğunluk başladı. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen kısıtlamanın sona ermesi ile birlikte vatandaşlar iş yerlerinin yolunu tuttu. Güvenlik güçleri kentte denetimlerine devam etti.