Mardin'de kısıtlamaların geri gelmesini istemeyen esnaf, vatandaşa aşı çağrısında bulundu

Mardin'de kısıtlamaların geri gelmesini istemeyen esnaf, vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Korona virüs risk haritasında kırmızıya dönen Mardin'de vakaların artması en çok esnafı tedirgin etti. Çarşı esnafı, vatandaşlara çağrıda bulunarak kısıtlamaların geri gelmemesi için aşı olmaları gerektiğini belirtti. 3 doz aşısını da olduğunu belirten esnaf Beşir Ceylan, "Aşı olduğum için mutluyum. Hastalanmadım, olmayanlar gidip Allah rızası için aşı olsunlar. Daha iyi olur hem kendileri hem Mardin halkı hem de Türk milleti için” dedi.

Korona virüs nedeni ile 2 yıldan beri bu sıkıntıyı çektiklerini kaydeden esnaf Halil Ceylan ise "Turistler akın akın geliyor. Turistlerden, esnaftan ve Mardin halkından tek ricam aşımızı yapalım. Ben 2 doz aşımı oldum. Herhangi bir sıkıntım yok. Koruma altındayım. Çok şükür bir hastalık durumumum yok. Mardin'de turizm açısından ekonomik anlamda canlandığını herkes biliyor. Esnaf olarak bizlerde bilmekteyiz. Ama malum kapama esnasında esnaf olarak gerçekten çok sıkıntı yaşadık. Ekmeğimizi dahi kazanamıyorduk. Sağ olsun devletimiz bu konuda bize yardımlarda bulundu. Allah sizden de onlarda razı olsun. Rabbim bu hastalığı üzerimizden def etsin. Tekrarını yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.

Maalesef vakaların yükseldiğini kaydeden esnaf Ali Gökoğlu, "Kırmızı listeye girdi Güneydoğu Anadolu Bölgesi, özellikle Mardin. Millet nedense aşı olmaktan çekiniyor. Sevdiklerini kaybetmek istemiyorlarsa aşılarını olsunlar" şeklinde konuştu.

İmkanı olmayanın telefonla arayıp ekibin eve de geldiğini kaydeden Gökoğlu, "Biz esnaf olarak görevimizi yaptık. Aşağı bölümde yüzde 90'ımız aşı olduk. Özellikle buraya gelen yerli ve yabancı turistlerden ricamız herkes mutlaka aşı olsun. Çünkü Mardin turizmle kalkınan ve turizmle geçinen bir şehir. Özellikle Allah muhafaza kısıtlama gelirse öldük, bittik demektir" dedi.

Mardin'in uzun yıllardır yoğun misafir ağırlayan bir şehir olduğunu belirten sabuncu esnafı Şehmus Gerehean, "Dünyada dokusu bozulmamış şehirlerden biridir Mardin. Daha duyarlı olmamız gerektiğini söylüyorum. Çünkü biz 16 ay Türkiye geneli esnaf olarak zorluk yaşadık ve kapanmalardan dolayı büyük kayıplar verdik. Turizm bizim için çok büyük bir etken. İlk önce biz Mardinliler olarak aşımızı yapıp, maskemizi çıkarmadan iletişim kurarak daha tedbirli davranırsak inşallah kısıtlamalar tekrar gelmez. Çok üzüldük kırmızıya döndüğümüz için. Lütfen herkes duyarlı olup, aşısını yapsın. Biz aşımızı yaptık. Herkesi aşı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.