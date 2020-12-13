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Mardin'de kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim

Mardin’de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kalırken, polis ekipleri denetimlerine devam etti.

Mardin'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kalırken, polis ekipleri denetimlerine devam etti.


Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği pazar gününde de sokak ve caddelerin boş kaldığı gözlendi. Kentin en işlek caddelerinden olan Vali Ozan Caddesi ve tarihi Birinci Caddede sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan görevliler, işe giden vatandaşlar ve araçlar dışında kimselerin geçmediği görüldü. Polis ve mahalle bekçilerinin sürekli olarak devriye yaptığı kentin cadde ve sokaklarındaki yoğunluğun azalmasını fırsat bilen belediye ile karayolları ekipleri yollarda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi.


Sessizliğin hakim olduğun şehrin en işlek cadde ve sokak girişlerinde kurulan kontrol noktalarında polis ekipleri, kişileri ve araçları durdurarak izin belgelerini kontrol etti.

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