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Mardin'de, kısıtlamanın kalkmasının ardından yoğunluk başladı

Mardin’de sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte kentte hareketlilik başladı.

Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte kentte hareketlilik başladı.


Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan hafta içi saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Mardin'in Artuklu ilçesinde vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte yollara döküldü. Kentte hareketlilik başlarken, yollarda trafik yoğunluğu yaşandı.

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