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Mardin'de kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı.


Kaza, Midyat ilçesine bağlı Şenköy mevkisinde meydana geldi. 44 PV 851 plakalı araç, ismi henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kazada araçta sıkışan yaralıları çıkardı.


Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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