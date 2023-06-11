İhlas Haber Ajansı

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Mardin'de kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı: 2 yaralı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Aksu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 23 EL 606 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Otomobil refüje çıkarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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