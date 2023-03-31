Mardin'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Dargeçit ilçesine bağlı Temelli Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan Beytullah Aktaş (17), Ferhat O., (17) Polat V. (17) ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan Beytullah Aktaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aktaş'ın cenazesi ise, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.