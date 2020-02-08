İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'de kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesi İpekyolu üzerinde malzeme yüklü tır sürücüsü İbrahim Şaki’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpekyolu üzerinde malzeme yüklü tır sürücüsü İbrahim Şaki'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.


Kaza saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kızıltepe ilçesi Eymirli Mahallesi mevkiinde İbrahim Şaki'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği malzeme yüklü 27 EB 880 plakalı tır bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri 112 acil sağlık ekipleri gönderildi. Yan yatan tırda sıkışan İbrahim Şaki, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Ambulansla hastaneye götürülen Şaki'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.