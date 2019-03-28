Mardin'de köpeğe katarakt ameliyatı yapıldı

Mardin Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ilk kez göz doktorları tarafından 6 yaşındaki köpeğe katarakt ameliyatı yapıldı.

Mardin ve Kızıltepe Devlet Hastanesinde görevli göz doktorları, Ayaz isimli 6 yaşındaki köpeğe katarakt ameliyatı gerçekleştirdi. Mardin Devlet Hastanesinde görevli Op. Dr Gülistan Oyur, Op. Dr. Leyla Hazar, Op. Dr. Şule Barman Kakil ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi hekimlerinden veteriner Nurettin Bozdağ ile Mehmet Ali Akın tarafından gerçekleştirilen operasyon ile köpeğin görme fonksiyonlarının artması hedeflendi.

Köpeğin sağlık durumu hakkında bilgi veren veteriner hekim Nurettin Bozdağ, bir ihbar sonucu Ayaz köpeği 1 ay önce boş bir araziden bakım merkezine aldıklarını söyledi. Bakıma aldıkları köpeğin gözlerinin görmediğini fark ettiklerini belirten Bozdağ, “Mardin Devlet Hastanesi göz doktorları ile yaptığımız görüşmeden sonra Ayaz köpek için başarılı bir göz ameliyatı düzenlendi. Doktorların bir köpeğe ilk defa Türkiye'de bir göz ameliyatı düzenlediğini gördük. Bu ilk olacak. Doktorlarımız gönüllü olarak bu işe kalkıştılar. Bir insanda gerçekleşecek operasyonun aynısını geçirdi. İnşallah yakın bir zamanda ışığa kavuşacaktır” dedi.

Doktorlar inisiyatif aldı

Köpeğin gözünde katarakt olduğu bilgisini almaları üzerine hayvanın ameliyatına girme kararı aldıklarını ifade eden Op. Dr. Oyur ise, arkadaşları ile operasyon yapılıp yapılmayacağını konuştuklarını ve daha sonra ameliyata karar verdiklerini söyledi. Op. Dr. Oyur, “Bizim için bir ilkti, daha önce hiç böyle deneyimimiz olmamıştı. Gerekli araştırmaları yaptık, insanlarda yapılan operasyonun bir benzeri. Her şey yolunda devam ederse köpeğimiz ertesi gün daha rahat görme keskinliğine kavuşabilir. Her iki gözde ileri seviyede kataraktı mevcut. Şuanda göremiyor diyebiliriz. Görmeme nedeni sadece katarakttan ise operasyon sonrası görme keskinliği artar. Bizim için şimdi kataraktın alınmasıydı. Sonraki süreçleri ameliyat sonrasında değerlendireceğiz” diye konuştu.

“Sokak hayvanları sahipsiz değil”

Sokak hayvanlarının sahipsiz olmadığını belirten Op. Dr. Şule Barman Kakil ise, köpeklerin günlük hayatta kendi başlarına ayakta durabilmeleri için doğru bir görme kesinliğine sahip olmaları gerektiğini söyledi. Op. Dr. Kakil, “Belki sokakta yolun karşısına geçerken bile sadece görmedikleri için bir araba çarpabilir. En azından kendi hayatlarını idame ettirebilmeleri için güzel bir aşama olmuş olacak” şeklinde konuştu.

Yaptıkları işten mutluluk duyduklarını anlatan Op. Dr Leyla Hazar, kendileri için de ilk deneyim olduğunu kaydederek, “Ayaz'ın görmesine sebep olabilirsek ne mutlu bizlere. Onunla ilgilenen, hayvan hastanesini bu seviyeye getiren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ayaz köpeğin 2 gün sonra doktorlar tarafından tekrar kontrollerinin yapılacağı ve görme fonksiyonlarının değerlendirileceği kaydedildi.